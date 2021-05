Il Mattino: con Jorginho un pezzo di Napoli è finale di Champions

Con l’approdo del Chelsea in finale di Champions, un po’ di Napoli arriverà a Istanbul. In particolare, accompagnerà e ricorderà con affetto Jorginho.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“«Giorgio» non sta nella pelle per la finale di Champions conquistata. È un pezzo di Napoli che vola a Istanbul. Lui che al Chelsea ci è arrivato un po’ per caso. Perché De Laurentiis lo aveva ceduto al Manchester City poi Jorginho entrò nell’operazione che ha portato Sarri alla corte di Abramovich. C’è tanto di Napoli ancora in Jorginho. Quando Peppe Iodice, poche settimane fa, lo ha invitato al suo one man show ha subito detto di sì e non ha nascosto di avere la città dentro il suo cuore: «Quanto mi manca Napoli»”.

Anche Decibel Bellini, speaker del Napoli e amico di Jorginho, ha parlato della sua emozione per «Giorgio»:

“Decibel dice: «Fino alle 4 ci siamo messaggiati, io non sono riuscito a chiudere occhi perché ho davvero rivissuto tutte le sofferenze che mi ha sempre raccontato per arrivare a questa finale. È andato via di casa da bambino per coronare questo sogno, ha vissuto fino a 19 anni con 20 euro alla settimana. Se lo merita e sono felice per lui»”.