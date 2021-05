Gazzetta: il Napoli del futuro riparte dalla coppia Rrahmani-Manolas

In estate il Napoli, a causa degli addii di Hysaj e Maksimovic (oltre a quello sempre più possibile di Koulibaly), dovrà rivoluzionare la difesa. Il futuro della retroguardia azzurra ha però due nomi sicuri di rimanere: Amir Rrhamani e Kostas Manolas.

Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport:

“Tra i sicuri confermati c’è, invece, Kostas Manolas. La partenza certa di Maksimovic e quella probabile di Koulibaly, rendono la sua posizione inattaccabile. E’ improbabile che possa esserci una rifondazione totale del reparto arretrato. Oltre all’ ex romanista, Luciano Spalletti o chi per lui, avrà a disposizione anche Amir Rrahmani, pagato 14 milioni a gennaio 2020 e che il club ha intenzione di valorizzare. Manolas e il nazionale kosovaro saranno in campo contro lo Spezia, domani pomeriggio”.