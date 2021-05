Gazzetta – Un Napoli sprecone viene beffato nel finale da un ottimo Cagliari

Il Napoli pareggia 1-1 al Diego Armando Maradona contro il Cagliari e frena la rincorsa Champions che è ancora alla portata ma che non dipende più solo dalle prestazioni degli azzurri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, fino agli ultimi 20′ minuti finali, il Napoli sembrava in controllo e dava la sensazione di poter realizzare il secondo goal da un momento all’altro; dall’occasione di testa di Osimhen, a quella di Zielinski fino ad arrivare alla traversa clamorosa di Demme, 3 occasioni non sfruttate che potevano definitivamente chiudere i giochi.

Negli ultimi 20′ minuti il Cagliari ha dato il tutto per tutto, riversandosi in avanti e gli azzurri non sono più riusciti a ripartire subendo troppo le iniziative dei Sardi. Al 94′ la beffa firmata Nandez che frena la corsa Champions che vede il Napoli inseguire e potenzialmente a pari punti con la Lazio.

Sarà un finale al cardiopalma ma questi punti rischiano di pesare.