PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Dybala resta, Gigio c’è”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio alla Juventus e al prossimo mercato che svolgeranno. I bianconeri tratterranno Dybala e affonderanno il colpo per Gigio Donnarumma che è in scadenza di contratto con il Milan. L’articolo di spalla è dedicato al Torino e la probabile formazione titolare per la partita con il Parma. Il taglio alto è dedicato all’Inter che è vicinissima allo Scudetto. In caso di vittoria e non successo dell’Atalanta, i nerazzurri di Conte sarebbero campioni d’Italia. Spazio anche alla pena di 12 mesi di squalifica di Lotito e al Milan che ha ritrovato Ibra e lotta per la Champions.