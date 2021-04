Il Mattino: Inzaghi e Fonseca da tenere ancora in considerazione

Oggi Il Mattino ha fatto il punto sul futuro della panchina del Napoli. Se De Laurentiis proverà a trattenere Gattuso, non è infatti detto che ci riesca.

Per questo, il presidente del Napoli si cautela con un casting:

“In ogni caso, il casting di De Laurentiis ha visto contatti con una decina di allenatori, per consultazioni e valutazioni (solo Sarri non è mai stato contattato proprio perché l’addio è stato pieno di veleno). Da tener in considerazione anche le candidature di Fonseca e di Inzaghi. Ma prima bisogna chiudere i conti con Gattuso, l’allenatore a cui era stato chiesto di rimettere in sesto la squadra dopo la gestione di Ancelotti e che, in caso di qualificazione in Champions, avrebbe centrato tutti gli obiettivi fissati. Uno a uno”.