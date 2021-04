PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Agnelli-Ceferin: la verità”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio al caso Superlega tra nuovi retroscena, le sanzioni, la clausola anti-superlega proposta da Gravina, l’errore ammesso dall banca JP Morgan e i debiti dei 12 club. Articolo di spalla i due fondi USA per salvare l’Inter. Spazio anche all’intervista a Francini, ex Toro e Napoli, che ha parlato del match di lunedì e ha ricordato Maradona. Sulla leggenda argentina ha detto che impazziva quando vedeva un pallone. Spazio anche alla prossima giornata di campionato, durante la quale si giocherà anche Genoa-Spazia, un derby importante in vista retrocessione per entrambe le squadre.