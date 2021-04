PRIMA PAGINA – Gazzetta: “ULTIMATUM PER 4”

L’edizione odierna della Gazzetta apre dedicando grande spazio al caso della Superlega. In particolare alle parole di Ceferin, che ha minacciato le ultime 4 squadre rimaste nel progetto. Real, Juve, Milan e Barcellona se non escono dalla Superlega sono fuori dalla Champions. L’articolo di spalla è dedicato all’Inter che trova un socio degli USA che porta 250 milioni. Spazio anche all’intervista fatta a Kean, durante la quale ha parlato del suo possibile futuro in bianconero e del suo passato. Il taglio alto è dedicato a Donnarumma che è nel mirino della Juve e a Sarri, nel mirino della Roma.