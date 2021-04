PRIMA PAGINA – Corriere dello Sport: “Donnarumma, il piano Juve”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre dedicando grande spazio a Donnarumma che sembra essere nel mirino della Juventus. Il piano dei bianconeri è vendere Szczesny per poi offrire un ingaggio di 10 milioni al portiere italiano. Paratici sta trattando con Raiola. L’articolo di spalla è dedicata all’assemblea di Lega, durante la quale Dal Pino ha tenuto il pugno duro con i ribelli che, però, non si sono scusati. Taglio alto dedicato alla lotta Champions che, calendario alla mano, vede un Napoli ben messo per recuperare sulle Atalanta, Milan e Juventus. Spazio anche alla prossima giornata di Serie A che vedrà due scontri salvezza.