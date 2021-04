Il Mattino: il Napoli è la squadra più in forma per la corsa Champions

Con la vittoria di ieri contro la Lazio, il Napoli ha dimostrato di essere tra le squadre più in forma del campionato, e si è portato a tre punti dal secondo posto del Milan.

Lo ha scritto Il Mattino:

“Con i cinque gol ai biancocelesti Gattuso ha mantenuto inalterato il distacco dalla Juve e ha guadagnato terreno rispetto a Milan e Atalanta. Può sfruttare in questo finale non solo il calendario teoricamente favorevole, ma soprattutto la grande carica che hanno gli azzurri dopo aver fermato l’ Inter e aver travolto la Lazio. Dopo aver penato a metà stagione a causa della catena di infortuni, il Napoli si è rilanciato. La condizione fisica e psicologica migliora partita dopo partita grazie ai positivi risultati – una sconfitta negli ultimi due mesi, di misura, sul campo della Juventus – e all’ equilibrio che De Laurentiis e Gattuso hanno saputo trovare per evitare che la barca andasse alla deriva”.