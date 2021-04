«È padrone del campo, fa tutto super. Il pallonetto è una pennellata da artista», pioggia di 8 in pagella per Insigne

Oggi i quotidiani celebrano la prestazione super del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, autore di una doppietta e di un gol capolavoro.

Ecco le pagelle per Insigne:

Il Corriere dello Sport 8

“Il rigore per spingersi oltre Diego, che solo a pensarlo è da brividi, ma anche commovente generosità nell’andare a scalare su chiunque. I leader son fatti così e il pallonetto è sublime“.

La Gazzetta dello Sport 7.5

“È il padrone, in campo. Trasforma il rigore e realizza un altro gol da favola. La stagione è tutta sua”.

Il Mattino 8

“Fa ogni cosa in maniera super. La freddezza su rigore lo consacra tra i big: smista un quantitativo impressionanti di palloni da sinistra a destra, cerca e trova Marusic per creare la superiorità. Poi strepitoso il pallonetto con cui impietrisce il vecchio amico Reina. È a un passo dal record di gol in serie A realizzato con Sarri”.

Tuttosport 7.5

“Dopo il rigore sbagliato in Supercoppa è diventato infallibile dal dischetto. Il raddoppio è la pennellata dell’artista col quale arriva a 17 gol, solo uno in meno del suo record in A”.