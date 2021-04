PRIMA PAGINA – Il Mattino: “I ribelli espulsi dai campionati”

SuperLega, questo l’argomento principale della prima pagina de Il Mattino, dove si titola “I ribelli espulsi dai campionati”. Vengono riportate alcune dichiarazioni a riguardo, tra cui quella del premier Mario Draghi: “Tutelare i tornei nazionali” e quella della Uefa. Ci sono anche altri articoli che parlano di questa manifestazione come “L’ultima spiaggia dei mega club campioni di debiti”, o come ancora “Una finta coppa per chi non riesce a vincere quella vera”. Si parla anche di un retroscena, che vedrebbe il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spiazzato dall’alleato Andrea Agnelli, uno dei fondatori del progetto. Vengono riportate le dichiarazioni di Ruud Krol: “Pubblico tradito, così muore lo sport”.