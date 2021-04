Il ritorno al top di Fabian e Demme titolare, così il Napoli ha ritrovato equilibrio

Quando Fabian Ruiz è in giornata, difficilmente il Napoli può giocare male. Questo è ancora più evidente dalle ultime partite: a Genova contro la Sampdoria, ad esempio, lo spagnolo è stato decisivo per la vittoria azzurra.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“Sta vivendo il miglior momento della stagione, il suo ritorno al top è stato fondamentale per gli azzurri nell’ultimo periodo: Fabian Ruiz è stato sempre tra i migliori nelle ultime sfide e vuole continuare ad esserlo in questa volata Champions League nelle ultime otto partite a cominciare da quella di domenica sera al Maradona contro l’Inter capolista. Centrocampo azzurro che ha trovato equilibrio con Fabian Ruiz e Demme, un altro punto fermo in vista della sfida con l’Inter: lo spagnolo assicura qualità al reparto, il tedesco tanta quantità ed è prezioso nel lavoro di copertura della linea difensiva”.