Gazzetta: da trequartista Zielinski è diventato imprescindibile

Da quando Gattuso l’ha provato da trequartista, Piotr Zielinski non è più uscito dalle rotazioni, diventando il vero titolare alle spalle della prima punta, che sia Osimhen o Mertens.

Ne ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport:

“La crescita di Piotr Zielinski è stata esponenziale, anche dal punto di vista caratteriale: il nazionale polacco è venuto fuori, dimostrando temperamento e forza fisica, oltre alle qualità tecniche che stanno elevando il gioco del Napoli da qualche mese. Gli è bastato avanzare di una decina di metri il raggio d’azione per diventare un imprescindibile negli schemi dell’allenatore. Il suo calcio offensivo è un bel vedere, così come i movimenti e la sua facoltà di saltare l’uomo in scioltezza”.