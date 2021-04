PRIMA PAGINA – Corriere dello Sport: “Conte si fa bello”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre dedicando grande spazio all’Inter che oggi ha ottenuto l’undicesima vittoria di fila battendo il Cagliari per 1-0 grazie a un gol di Darmian. Lo scudetto per la squadra di Conte è sempre più vicino, attualmente a +11 dal Milan di Pioli. L’articolo di spalla parla dei problemi avuti da Dazn durante la trasmissione di Inter-Cagliari e dalle successive scuse del sito. Il taglio basso è dedicato alla lotta Champions tra Milan, Juve, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma. Infatti tra queste 6 squadre si giocano tre posti in 9 punti e questo rush finale infuocato sarà decisivo.