Il Napoli di ieri visto a Genova è stato un Napoli quasi perfetto e questa prestazione rilancia gli azzurri nel pieno della corsa alla Champions League.

La squadra di Gattuso ha saputo interpretare benissimo il match e non si è fatta intrappolare dal pressing dinamico della Sampdoria: i giocatori azzurri sono stati maturi e hanno saputo aspettare il momento giusto per siglare un goal.

La prestazione di ieri è stata per certi versi confortante perché per la prima volta gli azzurri hanno messo in mostra tutte le loro qualità, come nei goal: il primo goal è frutto della tecnica e della visione di due giocatori come Zielinski e Fabian Ruiz, mentre il secondo è frutto delle grandi leve di Osimhen in contropiede.

Inoltre, Ospina non è stato quasi mai impiegato e anche la difesa sta tornando ad essere quella di inizia stagione, se escludiamo qualche errore a parte, come quello di Manolas. L’unico neo di ieri è l’aver sprecato tante occasioni da goal davanti alla porta.

Ma l’importante è aver vinto: con una prestazione così matura, il Napoli si candida ad essere una protagonista della lotta Champions fino alla fine. Lo riporta il Corriere dello Sport.