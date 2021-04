Samp-Napoli, Repubblica: Gattuso ha cinque dubbi, Insigne è intoccabile

Domani a Marassi il Napoli sfiderà la Sampdoria alle 15. Gattuso ha già deciso la lista dei convocati, ma ha ancora cinque dubbi di formazione.

Ne ha scritto oggi Repubblica:

“Ringhio ha già pronto l’elenco dei convocati e sta per prendere la sua decisione definitiva su almeno cinque ballottaggi, con Ospina, Rrahmani, Mario Rui, Politano e Osimhen favoriti rispettivamente su Meret, Manolas, Hysaj, Lozano e Mertens”.

L’insostituibile è Lorenzo Insigne, scrive Repubblica:

“Ma un insostituibile c’è: Lorenzo Insigne, di gran lunga il migliore degli azzurri nel corso di una stagione ad altissimo coefficiente di difficoltà, in cui i cali di rendimento sono stati la regola e non l’ eccezione. Il capitano è invece stato finora sempre protagonista, perfino nelle giornate negative come quella di mercoledì con la Juve. Il suo gol su rigore a Torino è passato quasi inosservato, a causa dell’amarezza generale per la sconfitta. Oltre a pareggiare il saldo nel doppio scontro diretto con i bianconeri, però, la rete dal dischetto segnata a Buffon è servita all’ attaccante di Frattamaggiore di salire a quota 105 nella classifica ” all time” dei cannonieri del club, staccando Cavani e mettendosi nella scia di Sallustro, Maradona, Hamsik e Mertens, gli unici 5 a vantare un bottino superiore”.