Il Mattino: Gattuso ha aperto il casting per il partner di Koulibaly

Dopo le recenti brutte prestazioni di Manolas, Maksimovic e Rrahmani è diventato complesso stabilire chi sia il partner ideale di Kalidou Koulibaly al centro della difesa.

Il casting per trovare il partner di Koulibaly è aperto, scrive oggi Il Mattino:

“Quattro centrali per due posti. Anzi, tre centrali per un posto solo visto che Kalidou Koulibaly resta tra i pochi intoccabili del Napoli di Gennaro Gattuso. Il casting è aperto e farà la differenza per questa stagione e anche per la prossima: c’è un piazzamento in Champions League da conquistare”

Manolas-Koulibaly sembra ancora la coppia più affidabile:

“I numeri dicono che al Napoli del 2021 manca Manolas: il greco e Koulibaly sarebbero – per gerarchie di inizio anno – la coppia titolare, ma nel nuovo anno hanno giocato insieme in campionato solo due volte, in entrambe le occasioni senza subire reti. In totale, i due hanno giocato titolari 15 partite subendo 13 gol (0,8 per gara e sette clean sheet) e restano la coppia più «affidabile» tra le possibili. Subito dietro, Koulibaly-Maksimovic, insieme 10 volte e trafitti dagli avversari in 9 occasioni (0,9 gol per gara), autori di prestazioni impeccabili come quelle di San Siro o dell’ Olimpico e garanzia in Europa League”.