Il Mattino: Quagliarella non è al meglio, ma farà di tutto per giocare «la sua partita»

Da anni ormai Sampdoria-Napoli è la partita di Fabio Quagliarella. L’ex attaccante del Napoli farà di tutto per esserci anche domenica, nonostante un problema al polpaccio.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“Sono giorni difficili e decisivi per Fabio Quagliarella, il bomber di Castellammare di Stabia con Napoli nel cuore e i colori blucerchiati cuciti addosso. È la sua partita quella di domenica, farà di tutto per esserci anche se un polpaccio gli crea grattacapi da qualche giorno. Mercoledì non si è allenato, ieri è andata un tantino meglio ma l’ indurimento muscolare non è stato smaltito. Ci sono ancora due giorni per recuperare la condizione, la sensazione che si trasmette dal quartier generale genovese è che Fabio sarà in campo”.