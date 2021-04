Tuttosport: oggi il Napoli sarà (quasi) al completo, recuperato anche Ospina

Infortunatosi quattro giorni fa al dito della mano sinistra, David Ospina è pronto a rientrare tra i convocati per Napoli-Crotone, in programma oggi alle 15.

Lo ha scritto oggi Tuttosport:

“Nella sfida odierna allo stadio Diego Armando Maradona mancheranno, oltre a Ghoulam che ha chiuso anzitempo la stagione per l’infortunio al ginocchio, Demme (ha svolto differenziato in campo e poi in piscina) e Koulibaly che sconterà il turno di squalifica. Recuperato Ospina, anche se non al top per il dolore al dito, che siederà in panchina accanto al duo Petagna-Rrahmani”.