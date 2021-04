Gazzetta: Zielinski, l’insostituibile per il Napoli di Gattuso

Da quando è diventato l’allenatore del Napoli, pochi sono stati i calciatori indispensabili nella gestione di Gattuso. Uno di questi è sicuramente Piotr Zielinski, che sta trovando la sua consacrazione.

Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport:

“E non c’è dubbio che Zielinski sia il fulcro del gioco azzurro, con quella libertà di ballare fra le linee avversarie per trovare spazi e innescare le punte oppure arrivare direttamente al tiro, visto che ha due piedi favolosi (i 6 gol n campionato sono divisi equamente, 3 per arto). Proprio la partita di andata a Crotone dà un flash sulle capacità del polacco, che con un tunnel in mezzo al campo si smarcò per servire in profondità Insigne che sbloccò la partita, poi vinta 4-0. E su quell’ asse ZielinskiLorenzinho il Napoli riesce a sviluppare il meglio”.