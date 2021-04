CorrSport: Napoli-Crotone, Gattuso ha scelto: torna la coppia Mertens-Osimhen!

Oggi alle 15 il Napoli sfiderà il Crotone allo Stadio Maradona, alla ricerca di tre punti fondamentali per la zona Champions. A trascinare gli azzurri torna la coppia d’attacco di inizio stagione: insieme a Osimhen ci sarà infatti Dries Mertens.

Lo ha scritto Il Corriere dello Sport:

“E alle spalle di Osimhen, il centravanti di riferimento, si accomoderà Mertens, che fungerà da «spalla», incurante dei problemi avvertiti alla clavicola sinistra, certo recuperato, quindi in grado di allestire un tandem che il Napoli non ha potuto godersi dall’ 8 novembre scorso, il blitz di Bologna: poi, una serie di infortuni, impedimenti e accanimento della cattiva sorte ha staccato la cosiddetta «coppia» del gol, quell’artificio offensivo per il quale Gattuso s’è staccato dal tridente. Si riparte, quindi, dal 4-2-3-1, e questo era già noto, ma con punte vere ad arricchire quella zona del campo che tende verso l’infinito o semplicemente in direzione Champions, il traguardo che rappresenta una specie di patto sindacale con se stessi per salvare una stagione altrimenti stropicciata”.