Il Mattino: Elmas e Pandev, due generazioni hanno scritto la storia della Macedonia del Nord

La vittoria di mercoledì sera contro la Germania è una tappa storica per il calcio in Macedonia del Nord. A realizzare l’impresa sono state due generazioni insieme: quella del campione eterno, Goran Pandev, e del giovane emergente, Elijf Elmas.

Ne ha scritto Il Mattino:

“La massima espressione della nuova generazione Elmas, 21 anni, e l’eterno campione, Pandev, 37 anni, che aveva già realizzato lo scorso 12 novembre 2020 un gol pesantissimo per la Macedonia del Nord (si chiama così dal gennaio 2019, in precedenza si chiamava Macedonia, nazionale che esordì il 13 ottobre 1993 in un’amichevole contro la Slovenia), quello nello spareggio di Tbilisi contro la Georgia che valse la qualificazione per gli Europei. Una serata indimenticabile, quella contro la Germania, per Elmas che aveva già segnato un gol domenica scorsa nel match precedente di qualificazioni mondiali vinto 5-0 contro Liechtenstein: in totale con la sua nazionale ha collezionato 25 presenze e segnato sei gol”.