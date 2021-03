Nella sua prima pagina, Il Corriere dello Sport mette in risalto la questione dei rinnovi riguardanti i calciatori di Serie A, in particolare Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. Oltre lui, si parla di Donnarumma, Ibrahimovic e Dybala, altre questioni che infiammeranno il mercato. Temi da considerare sono le parole di Lippi sulla Nazionale e la volontà della Uefa di mantenere gli stadi aperti per l’Europeo.