PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Europei con i tifosi”

L’edizione odierna di Tuttosport apre con la speranza di vedere l’europeo con un pubblico. Gravina sta pressando il governo per non perdere l’occasione di ospitare le partite a Roma. Spazio anche a DAZN che conquista i diritti della Serie A per i prossimi 3 anni e risulta una svolta epocale. Spazio anche alla Juventus che potrebbe ritrovare Dybala per il derby di Torino. Infatti l’argentino sta accelerando i tempi di recupero per esserci. Il ritaglio basso è dedicato al ricordo di Guerini attraverso un racconto di Baya.