Hirving Lozano dopo un lungo periodo di stop ha superato l’infortunio, giocando uno spezzone di gara contro la Roma. Nella sfida amichevole tra Galles-Messico, l’attaccante messicano potrà aumentare il minutaggio nelle gambe.

Ecco quanto si evince sull’edizione odierna su La Gazzetta dello Sport: “Ora i problemi sono alle spalle. A Roma ha giocato qualche minuto e stasera potrà giocare nell’amichevole tra Galles-Messico. Chucky potrà ritrovare in fretta la condizione, per poter essere incisivo anche in questo finale di campionato”.