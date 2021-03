PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Super Mertens, sorpasso Napoli”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio alla Juventus che, dopo la sconfitta contro il Benevento, ha bisogno di una vittoria nel derby. Vittoria che serve anche al Torino, che ha perso con la Samp, e ha bisogno dei tre punti per non rischiare la retrocessione. Il taglio alto dedicato alla lotta scudetto che si fa sempre più accesa tra Inter e Milan. Con i nerazzurri che devono recuperare la sfida con il Sassuolo e il Milan che invece batte la Fiorentina portandosi a -6. Spazio anche all’Atalanta che vince contro il Verona. Non manca l’articolo dedicato alla vittoria per 2-0 del Napoli contro la Roma. Gli azzurri grazie a questa vittoria staccano i giallorossi e si portano a -2 dalla Dea, continuando a sognare un posto in Champions.