Il Mattino: il Napoli non ha capito Younes, convocato con la Germania dopo tre anni

Quando è arrivato, e per tutto il tempo della sua permanenza a Napoli, in pochi avrebbero puntato su Amin Younes. Ora il tedesco sta vivendo un ottimo periodo, ed è stato anche convocato con la Germania.

Abbiamo sottovalutato Younes? Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“Trattato prima da Ancelotti e poi da Gattuso (ma anche Sarri nulla fece per accelerare il suo ingaggio) come una specie di brutto anatroccolo, Younes sta completando la sua metamorfosi. Per diventare cigno a tutti gli effetti, di quelli eleganti e un po’ altezzosi, gli mancava solo il ritorno in nazionale. E ieri il ct della Germania Low lo ha richiamato dopo 3 anni e mezzo dall’ultima volta (in totale 7 presenze e 2 gol) per le gare di qualificazione mondiale contro Islanda, Romania e Macedonia del Nord”.