Mayoral: «Il nostro pensiero è solo al Napoli, abbiamo fiducia»

Reduce dalla doppietta in Europa League contro lo Shaktar, che ha permesso alla Roma di archiviare il discorso qualificazione e volare ai quarti di finale, Borja Mayoral ha parlato della partita di domenica contro il Napoli.

Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport:

“E a chi gli chiede come mai la Roma vola in Europa e fatica ad avere lo stesso rendimento in Italia, Mayoral risponde così: «Ogni partita è diversa da un’altra, esattamente come sappiamo che il calcio italiano è diverso dagli altri. Adesso la testa è al Napoli, pensiamo solo a quella partita lì. E c’ è fiducia». Dove, probabilmente, Mayoral si siederà in panchina per ridare spazio a Dzeko. Almeno inizialmente, a meno che la prestazione di ieri non abbia cambiato qualcosa nella testa di Fonseca”.