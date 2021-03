Gattuso blinda la difesa con Koulibaly e Manolas

Per la partita di domenica sera all’Olimpico, contro la Roma, Gattuso è pronto a rispolverare la coppia difensiva titolare: ovvero Koulibaly-Manolas. Il greco è recuperato dall’infortunio, e potrebbe giocare la partita dell’ex.

Lo ha scritto Il Mattino:

“Magari non sono quella più bella del mondo, ma nel Napoli sono quella più solida: in difesa Gattuso contro la Roma rispolvera Manolas e Koulibaly insieme dall’inizio. Il greco è recuperato dopo oltre un mese e quindi, tranne ricadute in queste ore, riprenderà la maglia da titolare. Non gioca dal primo minuto dal 6 febbraio, con il Genoa”.

Con Manolas e Koulibaly la media dei gol subiti scende notevolmente, continua Il Mattino:

“Sono i due centrali che là dietro danno maggiore affidabilità. Infatti, con loro in campo la media-gol è quella più bassa di tutte ovvero 0,70 reti per partita. Ovvero, una specie di linea Maginot se paragonato a quando sono in campo Rrahmani e Makismovic che invece hanno una media gol incassati di 1,75 a partita”.