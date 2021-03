PRIMA PAGINA – Corriere dello Sport, Roma: “Risposta ridicola della Lega”

Nella prima pagina del Corriere dello Sport è dato spazio alla questione del nuovo rinvio di Juventus-Napoli. Decisione che non è andata giù alla Roma, che ha risposto alle motivazioni della Lega con un “Risposta ridicola”. Si parla anche del ricorso dei giallorossi per i fatti di Verona-Roma, respinto dal Collegio di Garanzia. Altri temi sono il match di Champions League Real Madrid-Atalanta, dove Gasperini precisa che “non cambieremo modo di giocare”. Anche la Juventus e in particolare il futuro di Cr7 sono evidenziati. I bianconeri, con il calo del Milan, sono visti come l’anti-Inter, mentre c’è un’apertura del tecnico dei Blancos Zinedine Zidane al ritorno del fuoriclasse portoghese. Uno spicchio dedicato anche ai nerazzurri, in particolare a Christian Eriksen, che dichiara di non aver mai avuto intenzione di lasciare Milano. Infine, una riflessione di Zbigniew Boniek sul calcio italiano: “Vince chi resta senza coppe. All’estero l’uscita dalle coppe non dà vantaggi. Il problema è culturale, si cura troppo la tattica e la tensione”.