Stiamo sopravvalutando i Campioni del Mondo del 2006 in panchina?

In Serie A ci sono tre allenatori che si sono laureati campioni del mondo nel 2006: Pirlo, Gattuso e Pippo Inzaghi. Gli altri allenano in Serie B o all’estero (Cannavaro in Cina, per esempio).

Allora la domanda sorge spontanea: quando li giudichiamo ci facciamo prendere dall’affetto e li sopravvalutiamo? Ne ha scritto oggi Riccardo Signori sul Giornale:

“Ed esiste realmente questa mano di velluto? Vero, i campioni nostri finora non se la sono passata benissimo sulle panchine. Citiamo: Gattuso e Pirlo, che stanno ispirando il cattivo pensiero, Cannavaro, Nesta, Pippo Inzaghi, Oddo, Camoranesi, Materazzi, Grosso, Gilardino”.

È troppo presto per giudicare Pirlo:

“Ma se Gattuso e Inzaghi cominciano ad aver sommato qualche esperienza, che dire di Pirlo in panchina da nemmeno 7 mesi?“.

Non sempre è colpa degli allenatori, scrive Signori:

“Si parla di tattiche sbagliate, dimenticando gli svarioni da scuola elementare dei giocatori: anche esperti. Fa testo l’ultimo Ronaldo. Viste le italiane abitudini, sarebbe strabiliante veder concesso l’ onore delle armi per lungo tempo“.