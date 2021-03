PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Da pazzi criticare CR7”

L’edizione odierna di Tuttosport apre con le parole dell’ex bianconero Llorente che afferma sia da pazzi criticare Ronaldo. Spazio anche alla decisione del Giudice Sportivo di recuperare Lazio-Torino e quindi non assegnare il 3-0 a tavolino. L’inter, invece, è in ansia per Eriksen che è in dubbio per la partita contro il Torino per un problema fisico. Il taglio alto è dedicato a un focus a Kessie che è ambito da tanti club. Spazio anche alla squadra di Gasperini che vince 3-1 contro lo Spezia importante per il morale in vista del Real.