L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre dedicando grande spazio all’Inter e in particolare a Lukaku. Il belga fa gola al City ma l’articolo spiega i motivi della sua permanenza a Milano. L’articolo di spalla è dedicato a Kessie che il Milan deve blindare in quanto interessa a diversi club. Spazio anche al rinvio di Juventus-Napoli al 7 aprile. Il taglio basso è dedicato alla decisione del Giudice Sportivo di giocare Lazio-Torino e n on assegnare il 3-0 a tavolino.