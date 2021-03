PRIMA PAGINA – Corriere dello Sport: “Juve-Napoli, accordo per giocare il 7 aprile”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre dedicando grande spazio alla Lazio. I biancocelesti hanno vinto per 3-1 sul Crotone e in serata gli è stato negato il 3-0 a tavolino contro il Torino dal Giudice Sportivo. Il taglio alto è dedicato all’Inter che perde Eriksen per un problema la ginocchio ed è in dubbio per la partita con i granata. Spazio anche al rinvio di Juve-Napoli, che si sarebbe dovuta giocare il 21 marzo ma si giocherà il 7 aprile. L’articolo di spalla è dedicato all’intervista esclusiva fatta a Barrow, il quale spiega come solo Sinisa l’abbia capito e valorizzato.