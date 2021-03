Juve-Napoli si giocherà sei mesi dopo: è record

Per la storia della Serie A Juve-Napoli è un unicum. Innanzitutto perché si è giocato prima il ritorno che l’andata (mai successo), inoltre perché la partita allo Stadium si giocherà ben sei mesi dopo. Da ottobre ad aprile.

Oggi lo ha raccontato La Stampa:

“Juve-Napoli si disputerà mercoledì 7 aprile alle 18.45 allo Stadium. Forse, verrebbe da dire a questo punto della telenovela, visto che i colpi di scena non mancano mai e questo slittamento pesa ancor di più su una classifica che da mesi è ormai virtuale. Si è già giocata prima la sfida di ritorno che quella d’ andata, un unicum per la nostra Serie A, ma ora si tocca la cifra record di 185 giorni per recuperare una partita“.