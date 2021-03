Gazzetta: Gattuso indeciso tra Mertens e Osimhen, i due non giocheranno insieme

Per la partita di domani sera contro il Milan, il Napoli si affiderà alla qualità dei propri attaccanti: Mertens e Osimhen. Purtroppo, però, le chances di vederli insieme sono ancora pochissime, se non nulle.

Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport:

“Domani Gattuso affronta per la prima volta a San Siro il Milan da avversario e deve scegliere la strategia. Perché se Zielinski nel ruolo di rifinitore sta garantendo assist e gol, la prima punta condiziona i movimenti di squadra. Con Mertens si tolgono punti di riferimento agli avversari e si opta alle triangolazioni strette con palla a terra. Con Osimhen la profondità è assicurata e anche l’alternativa alla costruzione dal basso, visto che Victor è abile a difendere palla sul rinvio lungo. Gattuso dovrà decidere se ripartire col belga oppure mettere dall’inizio l’africano che ha più gamba e dunque almeno per un’ora potrebbe tenere in apprensione la difesa rossonera”