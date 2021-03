Galli: «Meret si deve svegliare: può essere un grande portiere, ma è troppo insicuro»

L’ex portiere di Milan e Napoli, Giovanni Galli, oggi ha rilasciato un’intervista al Mattino parlando di vari temi prima di Milan-Napoli.

Evidenziamo le sue dichiarazioni sulla coppia di portieri del Napoli:

Su Ospina e Meret: “Nel calcio di oggi servono due portieri forti. C’è quello che gioca un po’ di più e quello che gioca un po’ di meno. Ma il portiere deve parare, poi deve anche giocare con la squadra. Se parano alla pari, allora scelgo quello che gioca meglio coi piedi, altrimenti metto in porta Zielinski. Meret si deve svegliare: ha tutto per essere un grande portiere, ma è un ragazzo timido. Il portiere deve avere cazzimma. Pensavo che a Napoli si svegliasse. La mia preoccupazione è che la sua timidezza possa trasformarsi in insicurezza per i compagni“.