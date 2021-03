CorrMezz: Lozano può essere convocato per Milan-Napoli

Come ha comunicato il Napoli attraverso i propri report allenamento quotidiani, Hirving Lozano è tornato ad allenarsi in gruppo già da qualche giorno. Per questo cresce la fiducia nel vederlo convocato per Milan-Napoli.

Ne ha scritto oggi Il Corriere del Mezzogiorno:

“Lozano ieri è rientrato in gruppo per tutto l’allenamento dopo una prima parte di lavoro suppletivo personalizzato, ma sul suo impiego lo staff medico predica cautela. Gattuso dovrebbe convocarlo per la trasferta di Milano, la scelta sarà compiuta soltanto dopo un’analisi accurata di tutti gli esami e delle sue condizioni. Il Chucky a San Siro dovrebbe essere in panchina mentre può puntare al rientro da titolare contro la Roma”