Roma: Sarri potrebbe dire sì al Napoli anche senza Champions

Ieri è stata una giornata emotivamente pesante per i tifosi del Napoli. Sia Sky Sport che Rai hanno confermato dei contatti tra il Napoli e Maurizio Sarri per la prossima stagione. Non è chiaro se ci sia già trattativa tra le parti, ma l’idea di De Laurentiis c’è.

Oggi invece ne ha scritto lo storico quotidiano Roma:

“Il fatto è serio. E non va preso alla leggera. Aurelio De Laurentiis adesso ha un chiodo fisso: riportare Maurizio Sarri ad allenare il Napoli. Il presidente cerca il colpo cinematografico”

Sarri potrebbe tornare anche se il Napoli non arrivasse quarto, secondo il Roma:

“Naturalmente per Sarri sarebbe opportuno giocare nel calcio internazionale che conta. Le emozioni che dà la vecchia Coppa Campioni non hanno eguali. Attualmente il Napoli di Gattuso è in corsa per questo obiettivo e dovesse uscire indenne dalle prossime tre trasferte (Milan, Juve e Roma) potrebbe tranquillamente conquistare almeno il quarto posto che darebbe il via libera alla fase a gironi. Ma a quanto pare Sarri potrebbe dire di sì anche con l’Europa League. Una competizione che conosce bene avendola vinta con il Chelsea”