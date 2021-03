De Napoli: «Non so se Gattuso sarà confermato e mi dispiace, poteva dare qualcosa in più»

L’ex centrocampista di Napoli e Milan, Fernando De Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Roma, in vista del big match di domenica sera a San Siro.

Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

Su Milan-Napoli: “Il Napoli sta recuperando dei giocatori importanti, torna a far bene. Dal Milan nessuno si aspettava quella vittoria di Verona perché c’erano tanti assenti e di fronte un’ottima squadra. Significa che il morale è alto. Sarà una sfida aperta. Il Napoli sa bene che tra Milan, Juventus e Roma dovrà fare dei punti per sperare di entrare in Champions League”.

Su San Siro: “San Siro è uno stadio bellissimo, hai il pubblico lì, addosso. Le emozioni che riesce a trasmettere sono indescrivibili. Senza pubblico sarà un’ altra partita, ma per questo Covid dobbiamo solo aspettare. Il calcio purtroppo perde molto”.

Su Gattuso: “Non so se De Laurentiis lo confermerà a fine stagione e questo mi dispiace. L’allenatore sa che poteva dare qualcosa in più però questo Covid e tutti questi infortuni gli hanno portato via tanti giocatori importanti. Non ha mai lavorato con la squadra al completo, questo mi è dispiaciuto”.

Il Napoli può arrivare al quarto posto? “Penso di sì. Queste tre partite saranno molto importanti. Adesso recupererà anche Lozano e sarà una risorsa importante. Il Milan ha le coppe, la Juve è uscita dalla Champions e non avrà il morale alto, la Roma anche avrà le Coppe. Quindi può farcela”.