CorrSport: Lozano è ancora in dubbio per Milan-Napoli

A un mese dall’infortunio rimediato in campionato contro la Juventus, Hirving Lozano non ha ancora recuperato al 100%. La sua convocazione per Milan-Napoli è infatti ancora a rischio.

Ne ha scritto oggi Il Corriere dello Sport:

“Parallelamente, Gattuso attende notizie in merito agli ultimi due reduci, gli ultimi due giocatori in lotta con i postumi di un infortunio: Lozano e Petagna. Con ordine: ieri il Chucky ha sostenuto una parte di lavoro in gruppo e poi si è dedicato alle terapie e al programma personalizzato in campo; Andrea, invece, s’è limitato alle terapie e a un po’ di personalizzato in palestra. In sintesi: il centravanti non andrà a Milano, mentre per Hirving si deciderà a ridosso delle convocazioni“.