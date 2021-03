La Juve è prigioniera dei costi di Ronaldo, ma oggi nessuno vuole comprarlo

Dopo la seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League, la storia tra la Juventus e Cristiano Ronaldo non è mai stata così in bilico.

Oggi Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul peso economico che ha CR7 e che impatta sulle casse della Juve:

“CR7 ha un cartellino che a fine stagione sarà ammortizzato per 88 milioni, quindi la Juve dovrebbe chiedere almeno 29 milioni per non subire una minusvalenza. C’è poi lo stipendio da 31 milioni netti, circa 64 lordi: un macigno in tempi di pandemia sui conti del club: un quinto dell’intera rosa”.

È più facile che le parti restino insieme, anche se scontente, scrive Il Corriere dello Sport:

“Gli stadi chiusi non aiutano a far rendere gli investimenti e l’appeal del portoghese sembra in netto calo rispetto agli anni gloriosi. Più facile che Cristiano resti prigioniero a Torino. E la Juve prigioniera di lui“.