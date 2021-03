CorrMezz: con questo Rrahmani Gattuso può gestire il rientro di Manolas

A un mese e mezzo dall’infortunio contro il Genoa, Kostas Manolas è tornato a disposizione di Gattuso. Ma l’allenatore ora può gestire il greco, grazie all’impatto di Rrahmani.

Lo ha scritto oggi Il Corriere del Mezzogiorno:

“Rrahmani al suo fianco (di Koulibaly, ndr) contro il Bologna ha espresso un’ottima prova, Gattuso potrà gestire il rientro di Manolas che non gioca titolare dallo scorso 6 febbraio, quando si fermò contro il Genoa per l’infortunio alla caviglia. In un mese e mezzo soltanto una decina di minuti contro il Sassuolo, con il fallo da rigore su Haraslin”.