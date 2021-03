La Repubblica: “Due azzurri al ballottaggio per la sfida contro il Milan”

Gattuso è chiamato di nuovo a scelte straordinarie a causa degli infortuni e a tal proposito La Repubblica scrive: “La rottura del crociato rimediata da Ghoulam ha costretto Rino Gattuso a rivedere i suoi piani per il match di domenica sera contro il Milan e il finale della stagione. Il ballottaggio è tra Hysaj e Mario Rui. L’interpretazione del ruolo è completamente diversa. Il primo ha grande propensione difensiva: gioca su entrambe le corsie esterne e Gattuso ha scelto lui contro il Bologna, dopo l’infortunio di Ghoulam. Indizio pesante anche con il Milan. Potrebbe essere confermato lui, ma è fondamentale ritrovare pure Mario Rui che resta unico specialista della corsia mancina. Il portoghese ha vissuto un’ annata troppo discontinua: è stato spesso nel mirino delle critiche e pure il suo rapporto con Gattuso ha vissuto qualche problema di troppo. Fu spedito in tribuna alla vigilia del match del Dall’Ara contro il Bologna per scarso impegno mostrato nel corso della rifinitura e sempre contro i rossoblù nella sfida di ritorno al Diego Maradona ha vissuto una settimana complicata: Gattuso non ha gradito il suo atteggiamento nell’allenamento post Sassuolo e lo ha invitato a lasciare la seduta prima degli altri per una risposta ad un giovane della Primavera non gradita all’allenatore. Col Bologna si è rivisto nel finale di gara e ha rimediato pure un cartellino giallo. Adesso è in diffida, ma la scelta non terrà conto della sua situazione disciplinare. Gattuso probabilmente punterà su Hysaj che gli garantisce maggiore copertura. Il quartetto arretrato sembra ormai fatto anche se l’allenatore scioglierà i dubbi soltanto alla vigilia della trasferta decisiva contro il Milan. Il perno sarà Koulibaly che ha chiuso la gara con il Bologna nel migliore dei modi. Il Napoli ha bisogno del suo fuoriclasse per conquistare un risultato positivo e rilanciare la rincorsa Champions. Gattuso potrebbe confermare al suo fianco Rrahmani che ha fatto bene nelle ultime esibizioni. Manolas sta lavorando per ritrovare la migliore condizione: si è allenato nei due giorni di riposo ma Gattuso ragionerà nell’ ottica delle tre partite in una settimana. Manolas sicuramente sarà tenuto in considerazione. Nessun dubbio per quanto riguarda Di Lorenzo e soprattutto Ospina”.