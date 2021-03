«Siamo da scudetto ma lottiamo per il settimo posto. Non è possibile», spunta il discorso di Ghoulam alla squadra

Già giovedì, immediatamente post Sassuolo, erano circolate voci secondo cui Faouzi Ghoulam sarebbe stato uno dei leader più arrabbiati dal pareggio subito al 93′.

Oggi Il Corriere dello Sport ha raccontato il discorso di Ghoulam alla squadra:

“È storia recente. Cronaca che Faouzi Ghoulam, uno degli uomini tornati prepotentemente in gioco nelle ultime tre partite, ha sintetizzato così in un accorato e intelligente discorso ai colleghi dopo Sassuolo: «Siamo un gruppo da scudetto, ma lottiamo tra il sesto e il settimo posto. Non è possibile». Riflessione amara come tutte le lotte intestine che, insieme con una serie di scelte tecniche risultate controproducenti, qualche infortunio eccellente e certi scatti definiti schizofrenici da Rino hanno portato alla situazione attuale”.