Rinnovo Insigne, Il Mattino: pronto un taglio dell’ingaggio? Difficile per il Napoli continuare a queste cifre

Da tempo si parla del contratto in scadenza del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, senza particolari novità. L’ultimo rinnovo avvenne nel 2017, ben quattro stagioni fa. E al momento le trattative sembrano premature.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“Sarà difficile per il Napoli riuscire a replicare le condizioni contrattuali di oggi (guadagna circa 4.5 milioni l’anno) soprattutto perché la pandemia ha stravolto i piani economici di tutti. Il Napoli ha pianificato che (Champions o non Champions) dovrà tagliare il monte ingaggi almeno del 25 per cento (al momento sfiora i 110 milioni di euro). Tradotto: i prossimi rinnovi non saranno semplici e il primo importante è proprio quello di Insigne. Forse dovrà rinunciare a qualcosa, ma è una questione economica che è troppo prematura e che riguarda il Napoli e il suo agente Pisacane”.