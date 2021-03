PRIMA PAGINA – La Gazzetta dello Sport: “CONTER RESTERO'”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con una precisa analisi sull’Inter di Conte. L’allenatore nerazzurro è pronto ad aprire un ciclo restando ancora all’Inter e rinnovando i contratti di Bastoni, De Vrij e Lautaro. Importante perno della squadra lombarda è Lukaku che è l’assoluto re in Serie A con 18 e reti e 7 assist. L’articolo di spalla è dedicato a Ibra e Sanremo, dove viene raccontata l’esperienza del bomber rossonero al settantunesimo Festival della Canzone Italiana. Spazio anche alla Juventus di Pirlo che affronta un periodo cruciale che vede in ballo tutti gli obiettivi stagionali. I bianconeri affronteranno prima la Lazio in campionato e poi il Porto in Champions. Per finire spazio alle nuove regole che entreranno in vigore dalla prossima stagione tra le quali c’è una sul fuorigioco. Infatti l’attaccante potrà essere davanti al difensore una una parte del corpo.