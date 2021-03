PRIMA PAGINA – Corriere dello Sport: “Pirlo al bivio, o tutto o niente”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre dedicando spazio alla Juventus, che si gioca i suoi obiettivi stagionali in 4 giorni, prima con la Lazio in campionato, e poi con il Porto in Champions. Spazio anche all’Inter di Conte che sta facendo molto bene tenendo testa anche il ritmo del City di Guardiola. L’articolo di spalla è lasciato alla situazione Covid: il 9 marzo 20202 ci fu la sospensione del campionato, e con la curva dei contagi che sta risalendo cresce anche la paura di un nuovo stop. Taglio basso dedicato invece a una regola che cambia, ovvero quella dei gol con la mano. Infatti l‘Ifab ha corretto il regolamento e dalla prossima stagione se verrà segnato un gol di mano con tocco accidentale sarà convalidata la rete.