GdS – De Laurentiis chiede un nuovo rinvio contro la Juventus: spunta il problema delle date

Juventus-Napoli, che doveva giocarsi lo scorso 4 ottobre, sembra destinata ad un nuovo rinvio questa volta per volontà del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Ecco quanto si evidenzia dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Resta un’idea, per il momento. Aurelio de Laurentiis ha chiesto ai vertici della Lega calcio di posticipare ancora lo svolgimento di Juventus-Napoli. Solo un’ipotesi quella di un altro rinvio, perchè se la Juventus va avanti in Champions non ci sarebbero date disponibili oltre a quella del 17 marzo”.