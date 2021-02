PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Mertens rialza il Napoli”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio alla lotta scudetto e in particolare all’Inter attualmente prima. Menzionata anche la Juve che ha pareggiato con il Verona e si trova a -10 dai nerazzurri. Taglio alto dedicato al Milan: i rossoneri hanno steso per 2-1 la Roma all’Olimpico. Nota negativa per Pioli è l’uscita di Ibra per infortunio. L’articolo di spalla è dedicato al Napoli, che come dice il titolo è risollevato da Mertens. Spazio anche all’Atalanta che vince per 2-0 e si piazza terza. Per concludere spazio al Torino, che dopo il rinvio della partita con il Sassuolo, domani a Roma dovrà giocare anche se con numerose assenze.